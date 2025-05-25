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Общество

Многодетный канадец Фейнстра ответил на критику домашнего обучения

28 мая 2025 11:29  [203] Общество
Многодетный канадец Фейнстра ответил на критику домашнего обучения

Фото: скриншот с YouTube-канала Countryside Acres

Переехавший с семьей в Нижегородскую область канадец Аренд Фейнстра рассказал, как устроено домашнее обучение его детей на дому, а также ответил на критику в адрес семьи из-за такого подхода к обучению в новом видео на YouTube-канале.

Глава семьи отметил, что не все понимают концепцию домашнего образования и ошибочно воспринимают такое обучение несерьезно.

"Они (дети) учатся как в школе, но на дому. Они учат те же вещи и даже больше, потому что домашнее обучение более структурированное. У нас есть учебники и рабочие тетради — все как в обычной школе. Дети изучают разные предметы: математику, историю, естествознание", - рассказал Аренд.

Программа обучения составлена специалистами специально для самостоятельного обучения. В каждом учебнике есть инструкции и объяснения к заданиям. Однако учебную программу пришлось немного сократить, так как перевезти все учебники из Канады было дорого и проблематично.

При этом он согласился с мнением, что не все дети, которые учатся на дому, получают достаточно знаний. Однако, по словам канадца, его дети сдают те же экзамены, что и их сверстники из школ.

Кроме базовых предметов, дети Фейнстра получают дополнительные знания в сферах, которые редко охватываются в школьной программе. Они изучают финансы, основы предпринимательства, сельское хозяйство и получают практические трудовые навыки.

Ранее сообщалось, что многодетная семья устроила тур по своей строящейся ферме.

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Теги:
Иностранцы Мигранты Образование
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