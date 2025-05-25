Пешеходный тоннель в Почаинском овраге готов наполовину Общество

Фото: Александр Воложанин

Пешеходный тоннель на улице Добролюбова, который свяжет две части Почаинского оврага, готов более чем наполовину. К настоящему моменту там выполнены конструкции входной группы, сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "ГУММиД".

Напомним, что тоннель на глубине 12 метров является частью террасного парка, который сейчас создается силами почти 200 человек. На объекте используется более 20 единиц спецтехники.

По данным "ГУММиД", заканчивают работы по инженерный подготовке будущего террасного парка. Готовность коллектора превышает 60%. Дренаж готов почти на 70%, водоотведение — примерно наполовину.

Завершить инженерные работы планируется не раньше третьего квартала 2025 года.

"Работы по непосредственному благоустройству Почаинского оврага начнутся после завершения работ по инженерной защите территории оврага", - уточнили в муниципальном учреждении.

Ранее выяснилось, что от хода строительства террасного парка зависят сроки запуска трамвайного маршрута №2 "Городское кольцо".