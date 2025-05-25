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Общество

Движение транспорта ограничат на Волжской набережной из-за забега 31 мая

28 мая 2025 13:16  [182] Общество
Движение транспорта ограничат на Волжской набережной из-за забега 31 мая

В Нижнем Новгороде 31 мая 00:05 до 16:00 на нескольких участках будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением спортивного забега.

Как сообщили в мэрии, движение транспорта будет приостановлено на Волжской набережной (от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от Волжской набережной до улицы Стрелка) и улице Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской).

Также на этих отрезках запретят парковку.

Организаторы мероприятия просят водителей заранее убрать автомобили с указанных участков. В противном случае транспорт будет перемещен из зоны перекрытий.

Ранее сообщалось, что улицу Невзоровых планируют перекрыть для движения транспорта летом в три этапа. 

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Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
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