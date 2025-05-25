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Культура и отдых

Нижегородка поделилась воспоминаниями о городе начала XX века

28 мая 2025 14:45  [170] Культура и отдых
Нижегородка поделилась воспоминаниями о городе начала XX века

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде вышли дополненные мемуары Ольги фон Тунцельман — взгляд на город начала XX века глазами его молодой нижегородки. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Книга "Жизнь как она есть" (12+) переиздана в расширенном трехтомнике с историческими фотографиями и комментариями краеведа Татьяны Виноградовой. Издание подготовило нижегородское издательство "Кварц" при поддержке регионального Издательского совета.

Ольга фон Тунцельман, позднее Голубева, большую часть жизни провела за пределами Нижнего Новгорода, но именно здесь прошла ее юность. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1920-е годы — от безмятежного детства до юности на фоне исторических потрясений.

Первый том, "Беззаботные годы", посвящен детству: деревенской, семейным историям, праздникам и первым личным трагедиям. В нем оживают сцены из жизни дореволюционной России, включая поездки в барские усадьбы и первые впечатления от города.

С переездом в Нижний в 1909 году начинается новый этап. Ольга поступает в Мариинский институт благородных девиц, где формируется ее характер и мировоззрение. Этому посвящен второй том — "Институтка". Через описание повседневной жизни воспитанниц, преподавателей и институтских порядков раскрываются черты времени и судьбы молодых женщин того поколения.

Третий том, "Безвременье", охватывает годы Первой мировой войны и революции. Воспоминания не касаются политики, а личных воспоминаний и переживаний. Это честный рассказ о жизни обычных людей, столкнувшихся с голодом и страхом в военное время. Ольге фон Тунцельман не хотелось вспоминать то, что она старалась забыть, но дочь уговорила ее описать отдельные эпизоды судьбы. Так в книге появились рассказы о Первой мировой войне и мирной жизни. О дальнейшей судьбе Ольги Эрнестовны рассказала и ее дочь, поделившись своими воспоминаниями. 

Работа над мемуарами велась более десяти лет. Идея принадлежала дочери Ольги — Наталье Голубевой, которая сохранила и подготовила рукопись. Краевед, профессор кафедры ЮНЕСКО и друг семьи Татьяна Виноградова написала предисловия к каждому тому. 

Трехтомник рассказывает не только личную историю одной женщины, но и раскрывает жизнь Нижнего Новгорода и его жителей в переломные годы.

Ранее сообщалось, что 23 мая в Нижегородской государственной областной библиотеке имени В.И. Ленина прошла презентация двухтомника о Главном маршале авиации Александре Голованове.

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Теги:
История Книги
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