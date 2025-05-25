В библиотеке им. Ленина была представлена книга о Главном маршале авиации Александре Голованове

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23 мая в Нижегородской государственной областной библиотеке им. В.И. Ленина прошла презентация книги «Александр Голованов: Война и мир Главного маршала авиации». Мероприятие, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало историков, общественных деятелей и потомков легендарного полководца.
Двухтомник, созданный дочерью и внучкой маршала - Ольгой и Александрой Головановыми, стал результатом многолетней работы с семейными архивами. Впервые публикуются редкие фотографии, письма и документы, раскрывающие личность Александра Голованова - уроженца Нижнего Новгорода, командующего Авиацией дальнего действия.
«Этот двухтомник - не только память об Александре Евгеньевиче. Это память от тех людях, которые вместе с ним защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, память о героических летчиках военной и гражданской авиации, с которой он начинал», - поделилась дочь Великого маршала Ольга Голованова.
Гости мероприятия увидели документальный фильм «Амплитуды судьбы», рассказывающий о стремительном восхождении Голованова от подполковника до Главного маршала авиации. В Белом зале библиотеки представили выставку архивных материалов, а также бюст героя.
«Александр Голованов - это символ несгибаемой воли, преданности Отечеству и удивительный пример того, как случайность может определить жизненный путь. Он не планировал связывать себя с авиацией, но первый же полёт перевернул его представления о призвании. Мечты о покорении неба сменились суровой реальностью войны, где его холодный расчёт и стратегический склад ума спасали жизни многим солдатам и мирным жителям. Таким героям обязана своим мирным небом и наша область, и вся Россия», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Завершился вечер символично - почетный гражданин Нижегородской области Геннадий Суворов исполнил песню собственного сочинения «Летающий Маршал».
«Книга об Александре Голованове – это титанический труд памяти. Тысяча страниц его собственных воспоминаний, воспоминаний его сослуживцев, родных и нижегородцев, которые хранили истории о нём десятилетиями», - рассказал Геннадий Суворов.
Экземпляры двухтомника будут переданы в районные и городские библиотеки области.
Напомним, что 8 августа 2024 года в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось открытие фотовыставки, посвященной 120-летию со дня рождения Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова.
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