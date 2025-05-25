Горевшую накануне свалку ликвидируют в Канавинском районе Общество

Фото: администрация Канавинского района

В Канавинском районе Нижнего Новгорода убирают навалы мусора, загоревшегося накануне на улице Фонвизина. Об этом сообщает районная администрация.

Ранее коммунальщики ликвидировали свалки по нескольким адресам: улица Ухтомского, 42 и 89, улица Подворная, 1, и улица Кузбасская, 37.

Кроме того, очистка территории прошла на улицах Болотникова, Пешкова и Ледокола "Садко".

Администрация района обещает: мероприятия по наведению порядка будут продолжены.

Ранее сообщалось, что с площадки для складирования на улице Электровозной вывезли более 60 тонн автомобильных шин.