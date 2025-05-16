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Экономика

Нижегородское химпредприятие выплатило 7 млн рублей после вмешательства приставов

19 мая 2025 20:04  [106] Экономика
Нижегородское химпредприятие выплатило 7 млн рублей после вмешательства приставов

Организация, занимающаяся производством химической продукции в Володарском районе Нижегородской области, погасила задолженность перед бизнес-партнерами после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщил пресс-служба ГУФССП по региону. 

Компания не выплатила поставщику за поставленную продукции, в результате чего накопился долг в размере около 7 млн рублей. На основании исполнительного документа, поступившего в районное отделение службы судебных приставов, возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник ведомства уведомил руководство предприятия о необходимости добровольного погашения задолженности и предупредил о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения. Он также направил запросы в регистрирующие органы и банки для оценки имущественного положения должника.

Поскольку организация не исполнила требования в установленный срок, пристав принял решение о применении мер принудительного взыскания. Кредитным учреждениям были направлены требования о списании средств со счетов предприятия при их поступлении.

В результате предпринятых действий на депозитный счет службы поступила вся сумма задолженности. Средства оперативно перечислили взыскателю. Кроме того, с предприятия взыскали исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.

Таким образом, долг был полностью погашен, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что судебные приставы добились выплаты 1 млн рублей от Сокольского водоканала. 

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Теги:
Володарский район Долги Судебные приставы
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