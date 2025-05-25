Производство сборных домов запустят в Сормове за 167 млн рублей Экономика

В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится завод по производству сборных домов. Инвестпроект одобрен на заседании Нижегородского земельного совета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.

Предприятие будет построено силами ООО "Сфера технологий". Объем инвестиций в проект составит 167 млн рублей. В аренду предоставляется участок площадью 15,8 тысячи квадратных метров на улице Федосеенко.

Также одобрены участки под промышленные объекты на территории области. В частности, в районе Ситники-1 на Бору появится комплекс по производству пиломатериалов. ООО "Траст" инвестирует в объект 66 млн рублей. В Дзержинске появится цех по пошиву спецодежды. В его создание ООО "Техносфера" вложит 70 млн рублей.

Кроме того в городе химиков одобрили участок для строительства производственного здания для изготовления модульных домов. ООО "Пласт сервис" инвестирует в объект 92 млн рублей.

Всего, по словам Полякова, совет согласовал 20 заявок на земельные участки под инвестиционные инициативы на 2,7 млрд рублей. В перспективе будут созданы 749 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что более миллиарда рублей дополнительно выделят нижегородской промышленности в 2025 году.