Будущее Сормовского парка обсудили с нижегородцами

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В Нижнем Новгороде состоялся проектный семинар, посвящённый будущему благоустройства Сормовского парка. Мероприятие организовала автономная некоммерческая организация "Центр 800".
В обсуждении приняли участие местные жители, представители городской администрации и специалисты, занимающиеся проектированием общественных пространств.
Одним из главных пожеланий горожан стало сохранение природного ландшафта, в частности — соснового леса, который считается важнейшей ценностью территории.
Кроме того, участники семинара предложили благоустроить подходы к водоёмам, а также создать современные детские и спортивные площадки. Ещё одной высказанной инициативой стала реставрация исторических объектов, расположенных в парке.
Все прозвучавшие идеи обещают рассмотреть при разработке концепции комплексного обновления Сормовского парка.
Дополнительно отмечается, что в ближайшее время в официальной группе парка во "ВКонтакте" стартует онлайн-опрос. Каждый желающий сможет внести свои предложения по улучшению территории.
Ранее сообщалось, что в Сормовском парке Нижнего Новгорода планируется реконструкция набережной, данные виды работ в 2022 году оценивались в 150 млн рублей.
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