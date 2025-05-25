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Общество

Будущее Сормовского парка обсудили с нижегородцами

29 мая 2025 08:00  [245] Общество
Будущее Сормовского парка обсудили с нижегородцами

Фото: АНО "Центр 800"

В Нижнем Новгороде состоялся проектный семинар, посвящённый будущему благоустройства Сормовского парка. Мероприятие организовала автономная некоммерческая организация "Центр 800".

В обсуждении приняли участие местные жители, представители городской администрации и специалисты, занимающиеся проектированием общественных пространств.

Одним из главных пожеланий горожан стало сохранение природного ландшафта, в частности — соснового леса, который считается важнейшей ценностью территории.

Кроме того, участники семинара предложили благоустроить подходы к водоёмам, а также создать современные детские и спортивные площадки. Ещё одной высказанной инициативой стала реставрация исторических объектов, расположенных в парке.

Все прозвучавшие идеи обещают рассмотреть при разработке концепции комплексного обновления Сормовского парка.

Дополнительно отмечается, что в ближайшее время в официальной группе парка во "ВКонтакте" стартует онлайн-опрос. Каждый желающий сможет внести свои предложения по улучшению территории.

Ранее сообщалось, что в Сормовском парке Нижнего Новгорода планируется реконструкция набережной, данные виды работ в 2022 году оценивались в 150 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Парки Сормовский район
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