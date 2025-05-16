19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 20:00  [174] Научно-популярный маршрут по медицине создали для нижегородских школьников
23 мая 2025 19:45  [84] Работы по карточному ремонту дорог в Нижнем Новгороде завершены на треть
23 мая 2025 19:25  [108] Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала
23 мая 2025 18:27  [230] Проезд ограничат на трассе Р-158 из-за строительства дублера проспекта Гагарина
23 мая 2025 18:09  [123] Производитель опроверг информацию об отравленной "Агуше" в Нижнем Новгороде
23 мая 2025 17:39  [142] Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта
23 мая 2025 17:33  [124] Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России
23 мая 2025 17:23  [120] Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО
23 мая 2025 17:15  [145] Движение транспорта и парковку ограничат около "Нижполиграфа" на несколько дней
23 мая 2025 16:30  [171] Автобусы А-10 и А-76 в Нижнем Новгороде сократили маршрут из-за строительства ТЦ
Общество

Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала

23 мая 2025 19:25  [108] Общество
Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде досрочно завершили высадку деревьев и кустарников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, тампоявились чёрные сосны, а также сирень и лапчатка. 

Шалабаев отметил, что городские службы уделяют особое внимание уходу за зелеными насаждениями, так как по прогнозу синоптиков конец мая и начало июня будут жаркими. Растениям нужен будет регулярный полив. 

Ранее сообщалось, что в текущем году планируется высадить свыше тысячи деревьев и почти 6 тысяч кустарников. Общая площадь цветников составит около 30 тысяч квадратных метров. Новые зелёные зоны появятся во всех районах города.

Также мы рассказывали, что за 2024 год площадь озелененных территорий общего пользования в Нижнем Новгороде увеличилась на 4,14 гектара.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деревья озеленение Экология
Поделиться:
Новости по теме
02 мая 2025 16:00  [758] Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной
22 апреля 2025 14:59  [1123] Опубликованы фото цветущей сакуры в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 10:13  [598] Аллею хотят высадить на месте скульптуры "Прорыв" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных