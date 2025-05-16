Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде досрочно завершили высадку деревьев и кустарников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, тампоявились чёрные сосны, а также сирень и лапчатка.

Шалабаев отметил, что городские службы уделяют особое внимание уходу за зелеными насаждениями, так как по прогнозу синоптиков конец мая и начало июня будут жаркими. Растениям нужен будет регулярный полив.

Ранее сообщалось, что в текущем году планируется высадить свыше тысячи деревьев и почти 6 тысяч кустарников. Общая площадь цветников составит около 30 тысяч квадратных метров. Новые зелёные зоны появятся во всех районах города.

Также мы рассказывали, что за 2024 год площадь озелененных территорий общего пользования в Нижнем Новгороде увеличилась на 4,14 гектара.