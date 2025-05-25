Беларусь и Россия обсудили экологическое сотрудничество на встрече в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, посвящённое вопросам природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологии.

Как сообщили в пресс-служба правительства региона, участники встречи обсудили совместные экологические инициативы, перспективы реализации межгосударственных проектов и обмен опытом в сфере защиты природы. Ключевым вопросом повестки стало укрепление экологической безопасности и развитие природоохранного взаимодействия между странами.

В работе комиссии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель комиссии Жанна Чернявская, её заместитель, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, спикер регионального парламента Евгений Люлин, а также представители профильных министерств и ведомств России и Беларуси. В числе участников — сотрудники МЧС, гидрометеорологических служб, а также министерства экологии Нижегородской области.

Перед началом заседания делегации почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле и почтив их минутой молчания.

Открывая встречу, губернатор Глеб Никитин напомнил о тесных экономических связях между регионом и Беларусью. Он отметил, что в Нижнем Новгороде успешно работает совместное предприятие по выпуску экологичного транспорта — трамваев и электробусов под брендом "МиНиН".

По его словам, важным направлением сотрудничества является развитие рынка вторичного сырья и поддержка предприятий, использующих переработанные материалы. Губернатор подчеркнул значимость перехода к экономике замкнутого цикла и стимулирования спроса на продукцию из вторресурсов.

Председатель комиссии Жанна Чернявская отметила, что экологическая повестка объединяет интересы обеих стран. Она подчеркнула важность регионального взаимодействия и выразила готовность белорусской стороны перенять нижегородский опыт в сфере переработки отходов и рационального использования вторичных ресурсов.

Николай Валуев акцентировал внимание на необходимости постоянного мониторинга состояния окружающей среды. Он рассказал о технологиях, применяемых в Нижегородской области, включая тепловизионное оборудование, позволяющее выявлять несанкционированные сбросы. Валуев также обратил внимание на особенности белорусской модели переработки мусора, обусловленной высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для размещения полигонов.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин выделил белорусский опыт в сфере экологического образования. Он отметил, что в республике с раннего возраста формируется культура раздельного сбора отходов, а школы получают статус "зелёных".

Люлин также рассказал о развитии региональной системы экологического мониторинга, включающей стационарные и мобильные лаборатории, аналитический центр и сеть экологических постов. По его словам, около 7% территории Нижегородской области составляют особо охраняемые природные зоны, включая заповедник "Керженский", озеро Светлояр и новый национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени Владимира Лебедева.

В рамках заседания обсуждались и научно-технические аспекты сотрудничества. В частности, речь шла о совместной разработке проекта по обеспечению экологической безопасности в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами, а также о биотехнологических инициативах, направленных на сокращение последствий радиационных аварий.

В завершение визита члены комиссии посетили нижегородские объекты, связанные с экологической деятельностью. Делегация ознакомилась с работой завода по переработке пластика "Фантастик Пластик", а также посетила центр экологического просвещения "Экоториум" в парке "Швейцария", где узнала о региональных практиках формирования экологической культуры.

Напомним, в июне в Нижегородской области состоится XII Форум регионов России и Республики Беларусь.