19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
28 мая 2025 18:20  [180] Беларусь и Россия обсудили экологическое сотрудничество на встрече в Нижнем Новгороде
28 мая 2025 15:42  [175] Военный эксперт назвал выгоду России от затягивания Украиной мирных переговоров
28 мая 2025 12:06  [230] Политологи зафиксировали обновление партийной системы на фоне праймериз "ЕР"
27 мая 2025 16:19  [252] Живая политика: острые вопросы от молодежи депутатам и ветеранам СВО
27 мая 2025 10:12  [294] Нижегородская область укрепляет стратегическое партнерство и культурный диалог с Китаем
27 мая 2025 09:10  [310] Более 3 миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России"
26 мая 2025 17:11  [324] Страны Запада сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине
26 мая 2025 13:00  [575] Китайская делегация налаживает сотрудничество с Нижегородской областью
26 мая 2025 11:25  [365] В Нижегородской области завершилось электронное предварительное голосование "Единой России"
26 мая 2025 10:21  [705] Никитин отметил вклад нижегородских предпринимателей в развитие региона
Политика

Беларусь и Россия обсудили экологическое сотрудничество на встрече в Нижнем Новгороде

28 мая 2025 18:20  [180] Политика
Беларусь и Россия обсудили экологическое сотрудничество на встрече в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, посвящённое вопросам природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологии.

Как сообщили в пресс-служба правительства региона, участники встречи обсудили совместные экологические инициативы, перспективы реализации межгосударственных проектов и обмен опытом в сфере защиты природы. Ключевым вопросом повестки стало укрепление экологической безопасности и развитие природоохранного взаимодействия между странами.

В работе комиссии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель комиссии Жанна Чернявская, её заместитель, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, спикер регионального парламента Евгений Люлин, а также представители профильных министерств и ведомств России и Беларуси. В числе участников — сотрудники МЧС, гидрометеорологических служб, а также министерства экологии Нижегородской области.

Перед началом заседания делегации почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле и почтив их минутой молчания.

Открывая встречу, губернатор Глеб Никитин напомнил о тесных экономических связях между регионом и Беларусью. Он отметил, что в Нижнем Новгороде успешно работает совместное предприятие по выпуску экологичного транспорта — трамваев и электробусов под брендом "МиНиН".

По его словам, важным направлением сотрудничества является развитие рынка вторичного сырья и поддержка предприятий, использующих переработанные материалы. Губернатор подчеркнул значимость перехода к экономике замкнутого цикла и стимулирования спроса на продукцию из вторресурсов.

Председатель комиссии Жанна Чернявская отметила, что экологическая повестка объединяет интересы обеих стран. Она подчеркнула важность регионального взаимодействия и выразила готовность белорусской стороны перенять нижегородский опыт в сфере переработки отходов и рационального использования вторичных ресурсов.

Николай Валуев акцентировал внимание на необходимости постоянного мониторинга состояния окружающей среды. Он рассказал о технологиях, применяемых в Нижегородской области, включая тепловизионное оборудование, позволяющее выявлять несанкционированные сбросы. Валуев также обратил внимание на особенности белорусской модели переработки мусора, обусловленной высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для размещения полигонов.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин выделил белорусский опыт в сфере экологического образования. Он отметил, что в республике с раннего возраста формируется культура раздельного сбора отходов, а школы получают статус "зелёных".

Люлин также рассказал о развитии региональной системы экологического мониторинга, включающей стационарные и мобильные лаборатории, аналитический центр и сеть экологических постов. По его словам, около 7% территории Нижегородской области составляют особо охраняемые природные зоны, включая заповедник "Керженский", озеро Светлояр и новый национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени Владимира Лебедева.

В рамках заседания обсуждались и научно-технические аспекты сотрудничества. В частности, речь шла о совместной разработке проекта по обеспечению экологической безопасности в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами, а также о биотехнологических инициативах, направленных на сокращение последствий радиационных аварий.

В завершение визита члены комиссии посетили нижегородские объекты, связанные с экологической деятельностью. Делегация ознакомилась с работой завода по переработке пластика "Фантастик Пластик", а также посетила центр экологического просвещения "Экоториум" в парке "Швейцария", где узнала о региональных практиках формирования экологической культуры.

Напомним, в июне в Нижегородской области  состоится XII Форум регионов России и Республики Беларусь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 20:15  [1354] Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии
10 мая 2025 10:19  [700] Парад Победы в Минске впервые прошел при участии нижегородских кадетов
21 марта 2025 09:17  [986] Белорусский сенатор заявил о недостаточном информировании граждан об отмене роуминга
14 марта 2025 13:48  [3282] Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных