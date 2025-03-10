Белорусский сенатор заявил о недостаточном информировании граждан об отмене роуминга Культура и отдых

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 1 марта между Россией и Беларусью отменен роуминг, однако не все жители Союзного государства об этом знают. Об этом заявил член Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Слуцкий на заседании комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. На мероприятии 20 марта присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сенатор признал, что информирование граждан о нововведении остается проблемой. Перед поездкой в Нижний Новгород он изучил официальные сообщения и ознакомился с данными на сайтах мобильных операторов.

"На заседании я буду поднимать вопросы, которые требуют решения. Мы делаем важные шаги, но не всегда люди понимают, как это работает. Наши президенты приняли решение, и мы должны его реализовать так, чтобы все было понятно и доступно", – подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году.