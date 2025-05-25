Будущих руководителей для производства обучили на заводе ОМК в Выксе Экономика

Фото: из архива ОМК, автор Вячеслав Хабаров

На заводе Объединенной металлургической компании в Выксе Нижегородской области обучили 63 будущих сменных мастера для производства. Именно этих высококвалифицированных рабочих будут рассматривать на вакантные руководящие должности.



Кадровый резерв для производств ОМК готовят в рамках программы развития "Мастерская лидерства", которую корпоративный университет компании разработал в 2022 году. Курс длится 9 месяцев, в течение которых рабочих обучают основам управления командой и производством: от планирования и организации работ до обучения сотрудников, умения общаться с ними и мотивировать решать задачи. Дополнительно участники могут самостоятельно изучать материалы на онлайн-платформе, а потом отрабатывают полученные знания и навыки на производственных участках.



Согласно статистике, примерно 50% рабочих, которые прошли обучение в "Мастерской лидерства" за последние три года, уже занимают руководящие должности.



"Мы считаем, что важно воспитывать талантливых специалистов и руководителей внутри своего коллектива, для этого создаем условия для развития и профессионального роста наших сотрудников, в том числе и на производстве. Руководитель, который "вырос" в цехе с самых низов, имеет бесценный опыт и более глубокое понимание всех процессов. Поэтому у нас есть несколько программ по подготовке лидеров на каждом уровне производственной иерархии. Стартовая программа для наших высококвалифицированных рабочих – это "Мастерская лидерства". Пройдя ее, сотрудники получают необходимые компетенции и практический опыт, чтобы стать мастером и потом далее расти в должности", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.