Суд в Дзержинске оштрафовал "НПК Астат" за грубые нарушения при сливе метанола

Дзержинский городской суд Нижегородской области оштрафовал "НПК Астат" за грубые нарушения при сливе метанола. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Окского управления Ростехнадзора.
Основанием для разбирательства стали результаты плановой выездной проверки, проведенной специалистами ведомства в феврале 2025 года. Они зафиксировали нарушения норм промышленной безопасности, включая серьезные упущения при сливе метанола из железнодорожных цистерн.
В частности, предприятие не обеспечило необходимые меры безопасности при обращении с опасным веществом, что могло повлечь за собой угрозу для окружающей среды и здоровья работников.
Суд признал компанию виновной в нарушении требований промышленной безопасности и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей на основании частей 1 и 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+