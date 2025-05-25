Суд в Дзержинске оштрафовал "НПК Астат" за грубые нарушения при сливе метанола Общество

Дзержинский городской суд Нижегородской области оштрафовал "НПК Астат" за грубые нарушения при сливе метанола. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Основанием для разбирательства стали результаты плановой выездной проверки, проведенной специалистами ведомства в феврале 2025 года. Они зафиксировали нарушения норм промышленной безопасности, включая серьезные упущения при сливе метанола из железнодорожных цистерн.

В частности, предприятие не обеспечило необходимые меры безопасности при обращении с опасным веществом, что могло повлечь за собой угрозу для окружающей среды и здоровья работников.

Суд признал компанию виновной в нарушении требований промышленной безопасности и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей на основании частей 1 и 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды.