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"ЦСКА" может забрать права на хоккеиста "Торпедо" без компенсаций

29 мая 2025 17:30  [202] Спорт
ЦСКА может забрать права на хоккеиста Торпедо без компенсаций

Фото: ХК "Торпедо"

Московский хоккейный клуб "ЦСКА" может забрать права на хоккеиста Николай Коваленко у нижегородского "Торпедо". Об этом сообщает спортивный журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

"Насколько я понимаю, никаких торгов не будет. Ни денег, ни игроков нормального уровня. Просто заберут", - пишет Шевченко.

Напомним, Николай Коваленко играл в составе нижегородцев два ярких сезона, с 2022 года по 2024 год. Прошлый сезон нападающий провел в НХЛ, выступая в "Сан-Хосе Шаркс" и "Колорадо Эвеланш". Суммарно он сыграл 57 матчей и набрал 20 (7+13) очков. Права на него в КХЛ закреплены за "Торпедо".

Появлялась информация, что Коваленко может вернуться в состав нижегородской команды уже в этом году. Недавно он даже побывал на одном из финальных матчей "Торпедо-Горький" вместе с Алексеем Кручининым, который также может перейти обратно в "Торпедо".

Ранее генменеджер Евгений Забуга в разговоре с блогером "Роман с хоккем" подтвердил, что переговоры с Николаем о его возвращении ведутся, но есть некоторые неопределенности из-за его карьеры в НХЛ. Окончательное решение хоккеист примет до конца июня-начала июля.

После появления информации о желании ЦСКА заполучить Коваленко, генменджер нижегородцев ситуацию прямо не комментирует. Известно лишь, что руководство клуба действительно разговаривало с ЦСКА о разных хоккеистах. Но подробности и повод этих разговоров неизвестны.

"Мы ни с одним из клубов не состоим в вертикальных отношениях, я не понимаю, как у нас кто-то может забрать Николая Коваленко", - заявил Евгений Забуга.

На вопрос о том, могут ли хоккеиста забрать в ЦСКА без компенсаций, Забуга ответил, что это вопрос не его уровня.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером ХК "Торпедо" назначен Алексей Исаков, который в нынешнем сезоне привел нижегородский фарм-клуб к чемпионству в ВХЛ.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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