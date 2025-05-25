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Спорт

Болельщики спорят из-за назначения Исакова новым тренером "Торпедо"

28 мая 2025 12:16  [360] Спорт
Болельщики спорят из-за назначения Исакова новым тренером Торпедо

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Оживленные споры между болельщиками нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" разгорелись поздним вечером 27 мая.

Напомним, "Торпедо-Горький" — фарм-клуб основной команды, выступающий в ВХЛ, обыграл "Химик" в шестом матче финальной серии и завоевал Кубок Чемпиона России. В сезоне 2024/2025 клуб тренировал Алексей Исаков. Сразу после вручения золотых медалей и Кубка директор ЦУРС Максим Гафуров официально объявил о назначении Исакова на пост главного тренера основной команды "Торпедо".  

Именно это назначение и вызвало неоднозначные реакции нижегородцев в комментариях в соцсетях команды, а также в чатах болельщиков.

Некоторые болельщики считают, что увольнять именитого Игоря Ларионова и ставить на его место "ноунейма" было необдуманным решением. Кроме того, часть фанатов рассчитывала на назначение иностранного специалиста по примеру "Трактор" и "Авангарда". А ведь такие кандидаты, по словам генменеджера Евгения Забуги, были.

Однако хорошие результаты "Торпедо-Горький" в первом после возвращения сезоне убедили руководство сделать выбор в пользу отечественного тренера.

"Победа в МХЛ с кучей людей из КХЛ, и победа в ВХЛ с еще большей кучей людей с КХЛ — это не показатель, чтобы ставить главным основной команды", - написал пользователь Влад.

Некоторые даже указывают на недостаток тренерского опыта у Алексея Исакова.

Алексей Исаков начал тренерскую карьеру в Самаре, где был главным тренером юношей. Затем работал тренером в ЦСК ВВС-2 до своего прихода в Саратов. С 2010 года он стал тренером в системе ВХЛ и успешно тренировал разные команды. В систему "Торпедо" специалист пришел в 2023 году в качестве главного тренера "Чайки", в прошлом году он возглавил фарм-клуб, а теперь и основную команду. Вот такой карьерный рост за два года!

В это же время Игорь Ларионов до "Торпедо" тренировал молодежную сборную России в 2020 году, а в сезоне 2020/2021 дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура.

Большинство болельщиков все же рады назначению Исакова, который показал хорошие результаты в торпедовской вертикали и хорошо срабатывался как с молодыми, так и с опытными игроками.

"Считаю, заслуженная награда Исакову! Пусть попробует себя в КХЛ, может реально у него пойдёт", - комментирует пользователь Max F.

Теперь команду ждет большая перестройка под нового тренера и новую Ледовую арену. Ранее мы уже писали об играх, которые могут покинуть команду или же, наоборот, присоединиться к ней. 

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Теги:
Назначения ХК "Торпедо" Хоккей
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