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Общество

Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июне

30 мая 2025 06:00  [237] Общество
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июне

Летом в Нижнем Новгороде вновь произойдут масштабные изменения в работе общественного транспорта. Они затронут маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев. Некоторые направления будут полностью пересмотрены, а также появятся новые маршруты, призванные улучшить транспортную доступность различных районов города. Подробности - в материале НИА "Нижний Новгород".

Изменения в движении троллейбусов

С июня 2025 года троллейбус №25 начнет курсировать по обновленной схеме. Теперь его маршрут будет пролегать от остановки "Тоннель Московского вокзала" до улицы Архангельской. По мнению специалистов, это нововведение упростит путь для пассажиров, которым необходимо добраться от железнодорожного вокзала до поселка Сортировочный.

Кроме того, в городе появится совершенно новый троллейбусный маршрут №1. Он соединит платформу Чаадаева с торгово-развлекательным комплексом "Седьмое небо". Обслуживать линию будет современный троллейбус "Синара", не оснащенный привычными "рогами". Сейчас "безрогий" троллейбус уже обкатывают в Московском и Сормовском районах.

Изменения в работе автобусных маршрутов

Автобусы №10 и №76 уже скорректировали свой маршрут - они курсируют лишь до улицы Рябцева. Это связано со строительством торгово-культурного центра в районе Московского шоссе. Возврат к прежним маршрутам планируется после завершения строительных работ.

В то же время в городе появятся три новых автобусных направления. Маршрут №171 будет курсировать между жилым комплексом "Окский берег" и Верхними Печерами. Автобус №104 соединит улицу Усилова с санаторием имени ВЦСПС, расположенным в Зеленом городе. А маршрут №111 свяжет завод "НИТЕЛ" с деревней Комарово.

Обновления в трамвайной сети

С 5 июня на улицы Нижнего Новгорода возвращается трамвай №8, временно снятый с маршрута из-за ремонта путей. Пока он будет курсировать лишь на участке от улицы Игарской до Малышево. Продолжение маршрута до Гнилиц откроется после завершения всех ремонтных работ.

В то же время трамвай №417 частично прекратит движение. В связи с ремонтом на улице Аксакова он не будет ходить от Московского вокзала до улицы Игарской. На время работ пассажирам предлагается воспользоваться автобусами №88, №19, №38 и №7.

В нижегородском "Центре развития транспортных систем" отмечают, что все нововведения направлены на повышение комфорта и удобства перемещений по городу, а также на развитие инфраструктуры в новых и отдаленных районах.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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