Особняк находящегося под следствием Аржанова продают за 61 млн рублей Экономика

В деревне Новая под Нижним Новгородом на продажу выставлен арестованный жилой комплекс, включающий три объекта недвижимости. Торги проводятся через площадку РТС-Тендер, а реализацией имущества занимается территориальное управление Росимущества.

В лот входят трёхэтажный коттедж площадью почти 500 квадратных метров, ещё один жилой дом на два этажа (87 кв. м), а также участок земли площадью 12 соток. Начальная цена составляет 61,1 млн рублей.

Приём заявок на участие в аукционе открыт до 18 июня. Победитель будет определён 23 июня 2025 года.

Согласно информации в документах, должником по делу значится Аржанов Д. А. Это имя совпадает с именем бизнесмена Дмитрия Аржанова, бывшего владельца "ТНС Энерго Нижний Новгород". Напомним, его обвиняют в хищениях средств у "Россети Центр и Приволжье", а также в участии в организованной преступной группе. Уголовное дело передано в суд в конце 2023 года.