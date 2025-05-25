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Особняк находящегося под следствием Аржанова продают за 61 млн рублей

29 мая 2025 19:07  [225] Экономика
Особняк находящегося под следствием Аржанова продают за 61 млн рублей

В деревне Новая под Нижним Новгородом на продажу выставлен арестованный жилой комплекс, включающий три объекта недвижимости. Торги проводятся через площадку РТС-Тендер, а реализацией имущества занимается территориальное управление Росимущества.

В лот входят трёхэтажный коттедж площадью почти 500 квадратных метров, ещё один жилой дом на два этажа (87 кв. м), а также участок земли площадью 12 соток. Начальная цена составляет 61,1 млн рублей.

Приём заявок на участие в аукционе открыт до 18 июня. Победитель будет определён 23 июня 2025 года.

Согласно информации в документах, должником по делу значится Аржанов Д. А. Это имя совпадает с именем бизнесмена Дмитрия Аржанова, бывшего владельца "ТНС Энерго Нижний Новгород". Напомним, его обвиняют в хищениях средств у "Россети Центр и Приволжье", а также в участии в организованной преступной группе. Уголовное дело передано в суд в конце 2023 года.

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Теги:
бизнес Имущество торги
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