Житель Дзержинска получил срок за преднамеренное банкротство Происшествия

Дзержинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Об этом сообщает нижегородская прокуратура.

Установлено, что мужчина, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, в период с июля 2017 года по сентябрь 2022 года, осознавая наличие долговых обязательств перед кредиторами, умышленно скрывал имущество.

Он также фиктивно передал наиболее ценные активы на сумму свыше 15 млн рублей своим родственникам и знакомым, тем самым искусственно создав признаки неплатежеспособности.

Кроме того, в апреле 2018 года обвиняемый обманным путем завладел денежными средствами в размере 7 млн рублей у знакомого. Деньги были получены под предлогом заключения договоров займа и последующего исполнения обязательств, которые в действительности не планировались.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что охранникам арзамасской свалки, которые избили журналистов в 2023 году, вынесли приговор.