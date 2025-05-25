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Общество

Суд повторно отклонил иск компании нижегородского экс-депутата к минимущества

30 мая 2025 20:00  [82] Общество
Суд повторно отклонил иск компании нижегородского экс-депутата к минимущества

Арбитражный суд Нижегородской области во второй раз отказал в удовлетворении иска, поданного компанией "Интерстрой", которую возглавляет экс-депутат думы Нижнего Новгорода Максим Жук. Ответчиком в деле выступало министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Сведения об этом размещены в официальной картотеке арбитражных дел.

Поводом для судебного разбирательства стало оспаривание решения властей о досрочном прекращении инвестиционного контракта, заключённого на строительство завода по выпуску металлоконструкций.

Контракт, признанный масштабным инвестиционным проектом, был подписан в 2017 году между правительством региона и предприятием "Металлостройконструкция", специализирующимся на производстве нестандартизированного и нефтехимического оборудования.

Спустя два года завод передал свои обязательства и права по аренде земельного участка под проект компании "Интерстрой".

Первый судебный процесс по этому делу в 2014 году завершился также не в пользу компании. Тогда суд не нашёл оснований для удовлетворения требований истца.

Ранее сообщалось, что депутат нижегородского Заксобрания Колыванов официально признан банкротом.

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Теги:
Имущество инвестиционные проекты Суд
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