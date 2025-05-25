Бар Владимира Кристовского из Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей и закрылся Экономика

Фото: Анастасия Назарова

Бар, совладельцем которого является солист группы Uma2rman Владимир Кристовский, оказался в центре финансового скандала. Заведение, работавшее на территории сочинского курорта "Газпром", прекратило деятельность, накопив долги на сумму свыше 3,3 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, компания "Ума", которой принадлежал бар и в которой нижегородцу Кристовскому принадлежит 20%, не платила за аренду помещения и коммунальные услуги почти год — до октября 2023 года. Арендодатель обратился в суд, и по его иску фирму обязали компенсировать задолженность в полном объеме.

Несмотря на то что по итогам 2023 года компания отчиталась о выручке почти в 35 млн рублей и чистой прибыли более двух миллионов, сейчас ее счета заморожены.

Напомним, что прошлым летом налоговая заблокировала счет музыканта из-за долга в 400 тысяч рублей. По данным телеграм-канала Shot, это было связано с ООО "Ума", которое младший Кристовский учредил в 2022 году, чтобы открыть кафе. Но потом он отказался от этой идеи, а фирму закрывать не стал. В итоге счета организации заблокировали. Сообщалось также, что для кафе нижегородец заключил контракты с обслуживающими организациями, в т.ч. с компанией "Бизнес-Связь". Услуги не были оплачены, сообщили источники, и фирма обратилась в суд.