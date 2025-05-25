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Экономика

Суд отклонил иск о банкротстве нижегородского завода после погашения долга

29 мая 2025 10:15  [139] Экономика
Суд отклонил иск о банкротстве нижегородского завода после погашения долга

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в признании банкротом нижегородского АО "170 ремонтный завод средств обеспечения полетов", отклонив соответствующее заявление от казанской компании. Материалы дела опубликованы на сайте суда.

Инициатором иска о несостоятельности предприятия выступило ООО ГК "Сокол" из Татарстана. Однако в мае 2025 года ответчик погасил долг перед заявителем в размере 4,47 млн рублей. Учитывая это, суд не стал вводить процедуру наблюдения в отношении акционерного общества.

Несмотря на урегулирование спора с казанской стороной, к нижегородскому ремзаводу остаются финансовые претензии от других организаций.

Так, в октябре 2024 года суд взыскал с предприятия 1,6 млн рублей в пользу ООО "Бизнеспартнер плюс". Кроме того, челябинская компания "Завод Гидрокомплект" требует вернуть около 2 млн рублей задолженности.

Ранее сообщалось, что экс-председатель думы Нижнего Новгорода не признал выдвинутые против него обвинения в многомиллионной растрате.

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Теги:
Банкротство Долги Суд
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