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Общество

Дожди и похолодание придут в Нижний Новгород в выходные

30 мая 2025 14:00  [162] Общество
Дожди и похолодание придут в Нижний Новгород в выходные

Фото: Александр Воложанин

Пасмурная и дождливая погода будет в Нижнем Новгороде в выходные. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода". 

Так, в субботу, 31 мая, будет пасмурно и дождливо. Утром воздух прогреется до +25 градусов, а к полудню потеплеет до +30 градусов. Ближе к ночи похолодает до +19. Ветер будет умеренным с порывами до 6 м/с.

В воскресенье, 1 июня, погодные условия существенно не изменятся. Сохранится пасмурность и осадки. Утром воздух прогреется до +19, днем температура достигнет +22 и останется стабильной до вечера. Ночью столбики термометров опустятся до +15°С. Ожидается слабый ветер — около 4 м/с.

Кроме того, по данным сервиса "Активность пыльцы", в субботу в городе будет зафиксирована высокая концентрация злаковых растений. Это может повлиять на самочувствие людей, страдающих аллергией. 

Добавим, что по прогнозам МЧС в выходные сохранится высокая пожароопасность, потому спасатели рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности.

Также ранее мы писали, какая погода ожидается в июне.

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Теги:
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