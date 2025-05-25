Третий этап ремонта теплосетей на Малой Покровской: как будут ходить автобусы Общество

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта по улице Малой Покровской на участке между улицами Большой Покровской и Ильинской. Ограничения действуют с 06:00 1 апреля до 23:59 31 июля и связаны с поэтапными ремонтными работами на инженерных сетях.

Третий этап начнется в 6:00 1 июня и завершится в 23:59 10 июня. Работы будут сосредоточены у дома №6 корпус 1 на улице Малой Покровской. В связи с этим на прилегающих улицах временно изменится организация движения.

На участках Малой Покровской, прилегающих к зоне ремонта, вводится двустороннее движение. Также изменится направление одностороннего движения на улице Звездинки: от улицы Большой Покровской до дома №12 по Звездинке транспорт теперь будет двигаться в сторону Звездинского сквера.

Корректировки коснутся и маршрутов общественного транспорта.

Автобусы А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-78 и А-94 в направлении Похвалинского съезда будут следовать через площадь Максима Горького, улицы Максима Горького, Ильинскую и Малую Покровскую. Обратное направление останется без изменений.

Маршруты А-5 и А-42 в сторону улицы Добролюбова будут проходить через площадь Максима Горького, улицы Максима Горького и Ильинскую. В обратную сторону схема движения также сохраняется.

Посадка и высадка пассажиров будет организована следующим образом:

– в сторону Похвалинского съезда и улицы Ильинской – на временной остановке у дома №4/2 на площади Максима Горького;

– в сторону площади Лядова и площади Свободы – как обычно, у дома №4.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения, соблюдать осторожность и ориентироваться по временным дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит от области 35 млн рублей на капремонт улицы Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда.

Также напомним, что ограничения на площади Лядова в Нижнем Новгороде сняты.