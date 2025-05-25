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Общество

Расширение участка трассы P-158 приостановлено в Нижегородской области

30 мая 2025 17:19  [134] Общество
Расширение участка трассы P-158 приостановлено в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Расширение трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов на участке с 40 по 52 км в Дальнеконстантиновском районе приостановлено, следует из ответа ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" на запрос НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, что трассу расширяют до четырех полос. Изначально планировалось выполнить работы к ноябрю 2024 года. Затем сроки сдвинулись на весну 2025-го, а позже стало известно, что расширение трассы может растянуться до 2026 года

По последним данным, расширено почти 8 км Р-158 в Нижегородской области. Однако подрядчик нарушил график в мае без объяснения причин. 

"Согласно положениям госконтракта, подрядной организации направлены претензия об оплате штрафа, а также уведомление о недопустимости нарушения сроков производства работ на объекте и о возможном расторжении контракта по истечении десяти дней, если работы не возобновятся", - заявили нам в ФКУ. 

Как сообщалось ранее, контракт на расширение участка Р-158 с 40 по 52 км был заключен с ООО "ДСК". Стоимость контракта - 3,7 млрд рублей. В процессе у подрядчика возникли сложности с инженерными сетями в районе Юловки, в итоге дорогу стали делать в обход. 

Кроме того, сейчас ведется расширение трассы с 77 по 104 км. Контракт по этому участку был заключен с ООО "ВАД" на 8,2 млрд. В планах сдать объект осенью 2025 года. Вдобавок ко всему, в планах модернизировать участок с 52 по 77 км. 

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Р-158 Ремонт дорог
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