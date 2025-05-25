Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 1 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя во время массовых мероприятий 1 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Отмечается, что торговать спиртным нельзя будет на территориях проведения массовых мероприятий, согласованных с уполномоченными органами.

Под запрет попадают не только места проведения массовых мероприятий, но и торговые точки, расположенные рядом с образовательными учреждениями. Руководители таких предприятий уже уведомлены о временных ограничениях.

Запрет будет действовать только на время проведения официальных мероприятий и касается исключительно розничной торговли.

Как сообщили в департаменте, такие меры приняты в соответствии с пунктом 6 статьи 8 закона Нижегородской области №74-З от 29 июня 2012 года. Документ регулирует оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в регионе.