Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 1 июня

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя во время массовых мероприятий 1 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.
Отмечается, что торговать спиртным нельзя будет на территориях проведения массовых мероприятий, согласованных с уполномоченными органами.
Под запрет попадают не только места проведения массовых мероприятий, но и торговые точки, расположенные рядом с образовательными учреждениями. Руководители таких предприятий уже уведомлены о временных ограничениях.
Запрет будет действовать только на время проведения официальных мероприятий и касается исключительно розничной торговли.
Как сообщили в департаменте, такие меры приняты в соответствии с пунктом 6 статьи 8 закона Нижегородской области №74-З от 29 июня 2012 года. Документ регулирует оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в регионе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+