Более 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Автозаводе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Открытое горение в жилом доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде ликвидировано на площади 900 кв. метров, сообщили в МЧС.

По данным регионального управления, в результате спасены 10 человек, включая ребенка. Из полыхающей многоэтажки были эвакуированы более 50 человек, в том числе восемь детей.

Известно, что погибла 67-летняя женщина. СК завел уголовное дело. Также госпитализированы пятеро взрослых и девочка-подросток.

Причины случившегося только еще предстоит установить. На месте работают сотрудники прокуратуры и Следкома, а также дознаватели МЧС.