Более 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Автозаводе

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Открытое горение в жилом доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде ликвидировано на площади 900 кв. метров, сообщили в МЧС.
По данным регионального управления, в результате спасены 10 человек, включая ребенка. Из полыхающей многоэтажки были эвакуированы более 50 человек, в том числе восемь детей.
Известно, что погибла 67-летняя женщина. СК завел уголовное дело. Также госпитализированы пятеро взрослых и девочка-подросток.
Причины случившегося только еще предстоит установить. На месте работают сотрудники прокуратуры и Следкома, а также дознаватели МЧС.
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