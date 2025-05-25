В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям и ИТ Политика

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Дмитрий Чернышенко зачитал приветствие председателя Правительства России Михаила Мишустина.

«Сегодня Нижний Новгород стал центром притяжения для талантливых юношей и девушек из разных российских регионов и зарубежных государств. На уникальной площадке федерального технопарка студенты колледжей, техникумов и школьники смогли продемонстрировать своё мастерство, умение решать задачи любой сложности. Отличная подготовка, сильный характер позволили вам обойти соперников, доказать, что вы – лучшие в своём деле! Год от года в нашей стране растет всероссийское чемпионатное движение. Состязания дают участникам импульс для личного и профессионального роста, помогают раскрывать свои способности, реализовывать смелые планы и проекты, а выступления являются примером для многих молодых людей, которые хотят работать в сфере креативных индустрий и информационных технологий», – отметил Михаил Мишустин в приветственном слове.

Дмитрий Чернышенко также поздравил участников и пожелал успехов в их начинаниях и профессионального роста.

«Дорогие друзья, от себя лично хотел бы направить тоже пожелания счастья, добра и признательности всем участникам. Мы имели возможность с некоторыми из вас пообщаться в прекрасном пространстве технопарка, увидеть крутых специалистов, замечательных наставников, заинтересованных работодателей. Ищите, пробуйте, все у вас получится, вы все точно – победители! Вами гордится страна, вы лучшие, на вас все будут ориентироваться. В добрый путь!» - заявил вице-премьер.

Победителями в основном и юниорском зачётах стали 24 участника, призерами – 48 участников. Кроме того, были объявлены победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах.

«Дорогие ребята, хочу поздравить всех финалистов и отдельно поблагодарить ваших родителей, учителей и наставников. Сегодня благодаря им вы в этом зале. Здесь присутствуют также представители ваших будущих работодателей – крупных предприятий. Они смотрят и выбирают лучших из лучших. Сегодня среднее профессиональное образование развивается, и оно очень востребовано. Огромное внимание подготовке рабочих кадров уделяет Президент России. Организованный по его поручению проект «Профессионалитет» стал настоящим драйвером развития экономики нашей страны», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что впервые в Нижнем Новгороде проходит финал чемпионата «Профессионалы», он адресовал слова благодарности команде Нижегородской области за блестящую организацию мероприятия.

Финал чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» проходил в течение недели в Федеральном технопарке профессионального образования, созданном на базе имущественного комплекса «Нижполиграф» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

«Хочу выразить восхищение молодежью, собравшейся в эти дни в Нижнем Новгороде из разных уголков страны. От того, что вы умеете делать в своих направлениях в свои четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет, дух захватывает. Желаю вам дерзать, покорять весь мир, подниматься на Эверест с флагом нашего государства в руках, оставаться в любой ситуации настоящими россиянами, любящими свою страну. Больших достижений вам, интересных идей, бизнес-стартапов! Мы будем за вас болеть. Отдельный предмет гордости для меня – то, что именно Нижний Новгород принимает чемпионат «Профессионалы». Это стало возможным благодаря вере в наш регион со стороны Министерства просвещения Российской Федерации и Сергея Сергеевича Кравцова. Огромное спасибо заместителю председателя Правительства России Дмитрию Николаевичу Чернышенко, которого я по праву могу назвать другом Нижегородской области. Он курирует Приволжский федеральный округ, оказывает активное содействие развитию нашего региона», – сказал Глеб Никитин.

В 2025 году в Нижнем Новгороде соревнования проводились по 15 компетенциям, из них 10 – новые для финала. Организатор чемпионата – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации,

В основном зачете соревновались студенты колледжей и техникумов (категория «Основная»), школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»). Молодые специалисты профильных индустрий соревновались в индустриальном зачете, представители иностранных государств – в международном. Среди 195 конкурсантов – представители 46 регионов России и 6 дружественных стран. В течение трех дней соревнования проходили в индивидуальном формате, а в последний день – впервые в истории Чемпионата – в командном. Партнерами финала стали более 50 предприятий – представителей профильных индустрий.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году Финал Чемпионата пройдет в трех городах. В Нижнем Новгороде – по креативным индустриям и ИТ, в Калуге – по компетенциям промышленных технологий, в Санкт-Петербурге – по компетенциям образования и сервиса. Победители и призеры получают возможность пройти стажировку у крупных работодателей отрасли с последующим трудоустройством.

Финал Чемпионата проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяют свыше 1 млн человек во всех регионах страны. Это более 300 тысяч конкурсантов, а также эксперты-наставники, главные эксперты, менеджеры компетенций, представители индустрии, участники деловой и профориентационной программ, волонтеры. Чемпионаты выступают площадкой для обмена опытом, трансляции запросов индустрии к системе образования, а также местом знакомства работодателей и молодых специалистов.

Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов и Глеб Никитин также посетили Федеральный технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде, где проходил финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Технопарк создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в соответствии с поручением Президента Владимира Путина. Это совместный проект Минпросвещения России и Правительства Нижегородской области.

Вице-премьер, министр и губернатор оценили площадки, на которых проходят соревнования, а также пообщались с финалистами и экспертами чемпионата. Ребята поделились впечатлениями об участии в соревнованиях, рассказали о своих компетенциях и о подготовке к финалу.

Планируется, что Федеральный технопарк профессионального образования станет центром повышения квалификации педагогов СПО. В рамках создания технопарка в трех корпусах (В1, В2 и Д) в настоящее время подготовлены помещения для размещения 21 лаборатории. Всего на территории имущественного комплекса «Нижполиграф» планируется создать 43 оснащенных лаборатории и мастерских более чем по 50 компетенциям в 9 приоритетных отраслях.

Гостям помимо корпусов Федерального технопарка профессионального образования, представили общий проект Парка мастеров «Нижполиграф». В 2023 году имущественный комплекс был передан в региональную собственность и обрел новую жизнь. Были обновлены фасады зданий, инженерные коммуникации и внутренние конструкции, благоустроена территория.