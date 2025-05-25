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Общество

Нижегородский минздрав ответил на обращение ветлужан из-за реорганизации ЦРБ

31 мая 2025 11:35  [172] Общество
Нижегородский минздрав ответил на обращение жителей Ветлуги

Фото: скриншот из видеообращения жителей Ветлуги

В Нижегородской области Ветлужская центральная районная больница будет объединена с Уренской ЦРБ, что вызвало негодование у жителей Ветлуги, которые записали видеообращение к президенту РФ. 

В минздраве региона заверили, что несмотря на структурные изменения, ликвидация мощностей или сокращение сотрудников не планируется. Об этом сообщает главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова пояснила, что объединение не повлияет на привычную схему оказания медицинской помощи. Все фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, отделения экстренной и неотложной хирургии, а также терапевтическое направление продолжат работу в Ветлуге. Тяжелобольных, как и раньше, будут направлять в Урень и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Министр подчеркнула, что юридическое слияние позволит направлять специалистов между учреждениями без дополнительных бюрократических процедур. Это особенно важно в условиях федеральных нормативов, которые не позволяют держать узких специалистов в малых населенных пунктах с численностью менее 20 тысяч человек.

"Все медработники останутся работать на своих местах. За последние годы в Ветлужскую ЦРБ вложено около 100 млн рублей федеральных средств, мы продолжим приводить в порядок территорию и здания больницы", — подчеркнула Галина Михайлова.

В Минздраве региона заверили, что такие меры направлены исключительно на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей.

Ранее сообщалось, что на базе на базе НИИ-СККБ имени академика Б.А. Королёва появится Центр диспансерного наблюдения пациентов.

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Теги:
больницы Жалобы Минздрав
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