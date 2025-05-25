ГУАД расторгает контракт на ремонт Борского моста Общество

Фото: Александр Воложанин

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области направило подрядной организации ООО "ДСК" официальное уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, сообщается в самом управлении.

Основанием для такого решения стало фактическое прекращение работ на Борском мосту. На объекте отсутствуют строительная техника и рабочие, а также не ведется обслуживание временной схемы движения транспорта. Кроме того, компания игнорирует предписания, ранее направленные ей заказчиком.

По данным ГУАД, аналогичные проблемы с исполнением обязательств у ООО "ДСК" зафиксированы и на других объектах в различных регионах страны.

С момента получения уведомления у подрядчика будет 10 дней на то, чтобы возобновить работы на мосту. В случае бездействия контракт будет расторгнут, и начнется процедура выбора новой подрядной организации.

Сроки завершения ремонта будут пересмотрены после заключения нового договора, исходя из текущего состояния объекта и графика выполнения работ.

Ранее сообщалось, что в середине мая ремонт проходил в двух ключевых зонах — подмостовом пространстве и в районе железнодорожных путей.