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Спорт

ФК "Пари НН" проиграл "Сочи" в ответном стыковом матче РПЛ

31 мая 2025 20:11  [109] Спорт
Пари НН проиграл Сочи в ответном стыковом матче РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

31 мая в Нижнем Новгороде состоялся второй стыковый матч между нижегородцами и сочинцами за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. 

Все три гола игроки "Сочи" забили в первом тайме. Нижегородцам отыграться не удалось.

Единственный гол в ворота южан забил Хуан Боселли, реализовав пенальти на 83 минуте. 

Напомним, в первом стыковом матче в Сочи 28 мая "Пари НН" одержал победу со счетом 2:1. Однако право выступить в РПЛ в сезоне‑2025/26 осталось за "Сочи".

У нижегородцев еще есть шанс остаться в лиге, если "Химки" окончательно лишаться лицензии.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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