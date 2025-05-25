ФК "Пари НН" проиграл "Сочи" в ответном стыковом матче РПЛ

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31 мая в Нижнем Новгороде состоялся второй стыковый матч между нижегородцами и сочинцами за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все три гола игроки "Сочи" забили в первом тайме. Нижегородцам отыграться не удалось.
Единственный гол в ворота южан забил Хуан Боселли, реализовав пенальти на 83 минуте.
Напомним, в первом стыковом матче в Сочи 28 мая "Пари НН" одержал победу со счетом 2:1. Однако право выступить в РПЛ в сезоне‑2025/26 осталось за "Сочи".
У нижегородцев еще есть шанс остаться в лиге, если "Химки" окончательно лишаться лицензии.
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