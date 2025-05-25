ФК "Пари НН" проиграл "Сочи" в ответном стыковом матче РПЛ Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

31 мая в Нижнем Новгороде состоялся второй стыковый матч между нижегородцами и сочинцами за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все три гола игроки "Сочи" забили в первом тайме. Нижегородцам отыграться не удалось.

Единственный гол в ворота южан забил Хуан Боселли, реализовав пенальти на 83 минуте.

Напомним, в первом стыковом матче в Сочи 28 мая "Пари НН" одержал победу со счетом 2:1. Однако право выступить в РПЛ в сезоне‑2025/26 осталось за "Сочи".

У нижегородцев еще есть шанс остаться в лиге, если "Химки" окончательно лишаться лицензии.