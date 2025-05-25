Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 июня 2025 14:55  [99] Водитель "Газели" влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов
01 июня 2025 11:35  [320] Огненная стихия уничтожила три дома в Чкаловском районе: пострадала женщина
01 июня 2025 11:05  [223] Водитель "Лады Приоры" в Урене разбился насмерть, вылетев с дороги
31 мая 2025 15:12  [532] Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым
31 мая 2025 09:43  [714] Нижегородский бизнесмен мог зарезать семью из-за тяжелой депрессии
30 мая 2025 19:05  [647] Пожар в многоэтажке на улице Пермякова потушен на площади 900 кв. метров
30 мая 2025 18:07  [611] Более 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Автозаводе
30 мая 2025 18:00  [566] Следователи возбудили дело после гибели женщины при пожаре на улице Пермякова
30 мая 2025 17:43  [578] Пожар на Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров
30 мая 2025 16:55  [545] МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде
Происшествия

Водитель "Газели" влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов

01 июня 2025 14:55  [99] Происшествия
Водитель Газели влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Арзамасском районе Нижегородской области.

По предварительным данным, авария произошла 1 июня около 4 часов утра на 92-м километре автодороги "Нижний Новгород – Саратов".

Водитель автомобиля "ГАЗель", 2005 года рождения, по неизвестной пока причине потерял контроль над транспортным средством. Машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КАМАЗ", за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

В результате аварии водитель "ГАЗели" травмировался и был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Урене Нижегородской области водитель "Лады Приоры" вылетел с дороги и разбился насмерть.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район ДТП
Поделиться:
Новости по теме
31 мая 2025 15:12  [532] Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым
30 мая 2025 09:48  [485] Человек пострадал в ДТП с перевертышем на Нижневолжской набережной
27 мая 2025 09:25  [468] Трехлетний мальчик пострадал на переходе после наезда питбайка в Урене
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных