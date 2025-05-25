Водитель "Газели" влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Арзамасском районе Нижегородской области.
По предварительным данным, авария произошла 1 июня около 4 часов утра на 92-м километре автодороги "Нижний Новгород – Саратов".
Водитель автомобиля "ГАЗель", 2005 года рождения, по неизвестной пока причине потерял контроль над транспортным средством. Машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КАМАЗ", за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.
В результате аварии водитель "ГАЗели" травмировался и был доставлен в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Урене Нижегородской области водитель "Лады Приоры" вылетел с дороги и разбился насмерть.
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