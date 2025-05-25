Водитель "Газели" влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Арзамасском районе Нижегородской области.

По предварительным данным, авария произошла 1 июня около 4 часов утра на 92-м километре автодороги "Нижний Новгород – Саратов".

Водитель автомобиля "ГАЗель", 2005 года рождения, по неизвестной пока причине потерял контроль над транспортным средством. Машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КАМАЗ", за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

В результате аварии водитель "ГАЗели" травмировался и был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Урене Нижегородской области водитель "Лады Приоры" вылетел с дороги и разбился насмерть.