Нижегородка завоевала престижную награду КНР за вклад в биомедицину

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Научный сотрудник Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий при Приволжском медицинском университете Любовь Шимолина удостоена премии посла Китайской Народной Республики в России.
Как сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", престижная награда вручена за значимые научные достижения в области биомедицины.
Любовь Шимолина занимается разработкой передовых методов отслеживания эффективности терапии онкологических заболеваний. В основе её работы — изучение вязкостных характеристик клеточных мембран опухолей, что открывает новые возможности в диагностике и лечении рака.
Церемония вручения прошла в Москве. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, а также помощник Президента России Андрей Фурсенко.
В рамках премии молодой учёный отправится в Китай. Там она познакомится с ключевыми научными и промышленными центрами страны, а также представит китайским коллегам достижения российской биомедицины. Возвращение в Россию запланировано после завершения программы обмена.
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