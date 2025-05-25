Нижегородка завоевала престижную награду КНР за вклад в биомедицину Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Научный сотрудник Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий при Приволжском медицинском университете Любовь Шимолина удостоена премии посла Китайской Народной Республики в России.

Как сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", престижная награда вручена за значимые научные достижения в области биомедицины.

Любовь Шимолина занимается разработкой передовых методов отслеживания эффективности терапии онкологических заболеваний. В основе её работы — изучение вязкостных характеристик клеточных мембран опухолей, что открывает новые возможности в диагностике и лечении рака.

Церемония вручения прошла в Москве. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, а также помощник Президента России Андрей Фурсенко.

В рамках премии молодой учёный отправится в Китай. Там она познакомится с ключевыми научными и промышленными центрами страны, а также представит китайским коллегам достижения российской биомедицины. Возвращение в Россию запланировано после завершения программы обмена.

Ранее сообщалось, что нижегородский врач выполнил сложную операцию на колене юному спортсмену из Орла.