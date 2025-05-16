Нижегородский врач спасла пассажира самолета с помощью случайной конфеты

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Во время рейса из Нижнего Новгорода в Турцию одному из пассажиров стало резко плохо. Мужчина около 40 лет попытался обратиться к экипажу за помощью, но потерял сознание и упал прямо в проходе салона.
По данным телеграм-канала "Бокал прессека", на помощь пришла детский невролог из Балахны Эллина Ремизова, которая также находилась на борту. Она откликнулась на объявление по громкой связи и сразу приступила к осмотру пострадавшего.
По её словам, у мужчины наблюдались выраженная слабость, бледность и нитевидный пульс, а измерить давление не представлялось возможным. Не выявив признаков серьёзных нарушений, врач предположила, что причиной ухудшения состояния могло стать резкое снижение уровня сахара в крови.
Для оказания помощи она использовала то, что было под рукой: дала пациенту леденец и крепкий черный чай, а также уложила его с приподнятой головой, чтобы улучшить поступление кислорода к мозгу.
Уже спустя пять минут мужчине стало значительно легче. Как выяснилось позже, подобный эпизод с ним происходил в полете уже во второй раз, несмотря на общее хорошее состояние здоровья.
Примечательно, что тот самый леденец оказался у врача случайно. Конфету незадолго до вылета подарила дочери Ремизовой женщина, с которой они познакомились в зале ожидания. Когда девочка проснулась и узнала, как пригодилась её сладость, она искренне обрадовалась, поделилась врач.
Ремизова отметила, что случай стал для неё символом незаметного, но важного круговорота добра, который неожиданно проявился в самый нужный момент.
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