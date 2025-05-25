Нижегородцам напомнили, как вести себя при взрыве Общество

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах оказания первой помощи при взрывных и осколочных ранениях в связи с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области. Памятку по оказанию помощи опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Документ содержит краткие, но жизненно важные советы для тех, кто может оказаться в чрезвычайной ситуации.

При сохранении сознания и возможности двигаться необходимо как можно быстрее уйти из зоны задымления и огня. Безопасность — первоочередная задача.

Оказавшись под завалами, надо сохранять спокойствие, не паниковать, стараться дышать ровно и верить что вас найдут. Можно подавать сигналы голосом или стуком. Если есть металлические предметы (ключи, кольцо), тихо двигать ими — это может помочь спасателям обнаружить вас с помощью приборов.

Если есть возможность, необходимо использовать подручные средства (доски, кирпичи) для укрепления потолка и ожидать помощи.

В замкнутом пространстве нельзя зажигать огонь — это приведет к быстрому расходу кислорода. Передвигаться под завалами нужно крайне осторожно, чтобы не спровоцировать новые обрушения. Ориентироваться можно по направлению движения воздуха — он укажет путь к выходу.

При сильной жажде советуют положить в рот небольшой камешек и сосать его, дыша исключительно носом — это поможет сохранить влагу в организме.

При обнаружении пострадавших, важно оценить их состояние: проверить пульс, сознание. Ни в коем случае нельзя использовать нашатырь — потеря сознания может быть защитной реакцией организма. При отсутствии переломов пострадавшего следует уложить на бок. Это поможет избежать удушья — на спине человек может захлебнуться, на животе — задохнуться.

В случае артериального кровотечения (если кровь ярко-алая и бьет струей), необходимо как можно скорее остановить кровоток: сначала прижать рану пальцем, затем наложить жгут или тугую повязку выше места ранения.

Ранее жителям Городца посоветовали следить за здоровьем после крупного пожара на свалке.