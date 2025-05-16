"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2025 15:08  [96] Нижегородцам объяснили, как правильно использовать солнцезащитный крем
24 мая 2025 14:38  [158] Министр экологии Тужилин поручил оперативно убрать свалку на Сортировке
24 мая 2025 14:00  [179] Нижегородские школьники покорили ведущего программы "Умники и умницы" интеллектом
24 мая 2025 13:10  [248] Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки "Дома правительства"
24 мая 2025 12:57  [185] Мать нижегородского живодера прочитала лекцию о защите животных в ННГУ
24 мая 2025 12:15  [171] Нижегородские камеры зафиксировали более 10 тысяч парковок на газонах
24 мая 2025 11:58  [128] Контроль за прохождением нерестового периода обсудили депутаты ЗСНО
24 мая 2025 11:30  [171] Жители Сортировки пожаловались на несанкционированную свалку шин
24 мая 2025 10:25  [179] Школьников вовлекают в цифровой мир через игровые занятия в лагерях
24 мая 2025 09:30  [206] Выяснилось, как продвигается благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе
Общество

Нижегородцам объяснили, как правильно использовать солнцезащитный крем

24 мая 2025 15:08  [96] Общество
Нижегородцам объяснили, как правильно использовать солнцезащитный крем

Фото: Анастасия Назарова

Дерматолог Татьяна Варенова напомнила нижегородцам о правилах грамотного использования солнцезащитного крема. Особенно внимательно к защите кожи следует относиться людям с первым и вторым фототипами, а также тем, кто склонен к гиперпигментации или имеет большое количество родинок.

По словам врача, наносить SPF-средство нужно за 15 минут до выхода на улицу. Достаточный объём — 2-3 мл, что примерно соответствует объёму чайной ложки.

Если человек находится на солнце длительное время, крем следует обновлять каждые полтора часа. При этом желательно удалить остатки предыдущего слоя: смыть их или протереть кожу салфеткой.

Варенова подчеркнула, что некачественное очищение кожи после использования солнцезащитных средств может спровоцировать воспаления и высыпания. Особенно это касается водостойких текстур, которые плотно сцепляются с кожей.

"Оптимальный способ очистки — использование гидрофильного масла, которое эффективно удаляет SPF-крем с поверхности кожи. После этого необходимо умыться пенкой или гелем для умывания. Если же средство не водостойкое, подойдут молочко для снятия макияжа или мицеллярная вода", — цитирует специалиста телеграм-канал "Бокал прессека". 

При первых признаках солнечного ожога дерматолог рекомендует использовать охлаждающие компрессы и препараты с пантенолом. При этом следует избегать косметики на спиртовой или масляной основе.

Ранее дерматолог Варенова предупредила об опасности гормональных кремов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Лето Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
16 марта 2025 13:19  [1010] Дерматолог Варенова дала нижегородцам советы по уходу за кожей и волосами весной
11 марта 2025 10:50  [647] Нижегородские дерматологи предупреждают об опасности гормональных кремов
09 марта 2025 09:19  [1075] Нижегородский врач предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин
13 января 2025 11:19  [603] Нижегородский дерматолог Варенова: аллергия на холод - это миф
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных