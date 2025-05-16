Нижегородцам объяснили, как правильно использовать солнцезащитный крем Общество

Фото: Анастасия Назарова

Дерматолог Татьяна Варенова напомнила нижегородцам о правилах грамотного использования солнцезащитного крема. Особенно внимательно к защите кожи следует относиться людям с первым и вторым фототипами, а также тем, кто склонен к гиперпигментации или имеет большое количество родинок.

По словам врача, наносить SPF-средство нужно за 15 минут до выхода на улицу. Достаточный объём — 2-3 мл, что примерно соответствует объёму чайной ложки.

Если человек находится на солнце длительное время, крем следует обновлять каждые полтора часа. При этом желательно удалить остатки предыдущего слоя: смыть их или протереть кожу салфеткой.

Варенова подчеркнула, что некачественное очищение кожи после использования солнцезащитных средств может спровоцировать воспаления и высыпания. Особенно это касается водостойких текстур, которые плотно сцепляются с кожей.

"Оптимальный способ очистки — использование гидрофильного масла, которое эффективно удаляет SPF-крем с поверхности кожи. После этого необходимо умыться пенкой или гелем для умывания. Если же средство не водостойкое, подойдут молочко для снятия макияжа или мицеллярная вода", — цитирует специалиста телеграм-канал "Бокал прессека".

При первых признаках солнечного ожога дерматолог рекомендует использовать охлаждающие компрессы и препараты с пантенолом. При этом следует избегать косметики на спиртовой или масляной основе.

Ранее дерматолог Варенова предупредила об опасности гормональных кремов.