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Политика

Нижегородский депутат Суханов предположил, когда закончится СВО

02 июня 2025 10:05  [5] Политика
Депутат ЗСНО Василий Суханов предположил, когда закончится СВО

Фото: Кира Мишина

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов предположил, что специальная военная операция не закончится в ближайшее время, а, наоборот, продлится еще минимум год. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Суханов в очередной раз побывал в зоне СВО и поделился своими наблюдениями. По его словам, ситуация с обеспечением войск дронами начала меняться в лучшую сторону: промышленность заработала, а подготовка операторов беспилотников заметно улучшилась благодаря системной и постоянной работе в этом направлении.

Суханов также отметил, что стало немного проще справляться с вражескими беспилотниками, так как начала выстраиваться полноценная система противодроновой защиты.

В то же время нижегородский парламентарий обозначал острую проблему нехватки транспорта на передовой. По мере наступления возрастает потребность в мобильности: мотоциклы, квадроциклы, багги становятся крайне востребованными, поскольку позволяют бойцам быстро перемещаться и снижать риск поражения.

Сейчас, по словам депутата, на передовую отправляют переоборудованные под нужды бойцов подержанные автомобили — "Нивы", "УАЗы" и другие. Однако он подчеркивает, что по уровню пригодности квадроциклы остаются предпочтительнее: в случае опасности их можно оперативно покинуть, чего не скажешь об автомобиле. Проблема — в цене: один квадроцикл стоит около 1- 1,2 миллиона рублей, а за эти деньги можно приобрести две подержанные "Нивы".

"Не надо заниматься самообманом. Трамп, переговоры, и т.п. - это всë... На мой взгляд, СВО будет продолжаться ещё минимум год. Конечную точку в этом конфликте поставит мужество наших ребят. А мы обязаны мобилизовать все наши силы, ресурсы, чтобы помочь им победить, сохранив как можно больше жизней", - подытожил Суханов.

Ранее писатель Захар Прилепин спрогнозировал, что СВО может продолжаться еще 12 лет.

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Теги:
Василий Суханов Законодательное собрание СВО
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