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Общество

Нижегородцы-бойцы ЧВК "Вагнер" получили удостоверения ветерана боевых действий

30 мая 2025 19:25  [119] Общество
Нижегородцы-бойцы ЧВК Вагнер получили удостоверения ветерана боевых действий

Фото: Олег Булыгин

В Доме народного единства состоялось торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий 29 нижегородским участникам ЧВК "Вагнер". 

Церемония прошла 29 мая при участии замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева и главы регионального представительства фонда "Защитники Отечества" Екатерины Генераловой.

По словам Андрея Гнеушева, удостоверение ветерана – это не просто официальный документ. Он подчеркнул, что этот статус символизирует признание мужества и преданности, проявленных бойцами при выполнении боевых задач, и подтверждает значимость их вклада в обеспечение безопасности страны.

"Это уважение, выраженное от имени всего общества. Этот статус дает не только моральное признание, но и гарантирует право на государственные льготы и меры поддержки", – отметил Гнеушев.

Организатором мероприятия выступил нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", работа которого направлена на оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

"Наш фонд опирается на ценности уважения, заботы и справедливости. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите Родины, а также их близких", – сказала Генералова.

Праздничная часть церемонии завершилась концертной программой. Перед собравшимися выступили ансамбль "Боевые подруги", певица Юлианна Забавина, коллектив "Никто, кроме нас" и другие артисты.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе обсудили совершенствование системы поддержки участников СВО. 

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Теги:
Андрей Гнеушев Военные СВО
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