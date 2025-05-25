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Общество

Дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать ежемесячные выплаты

30 мая 2025 14:50  [102] Общество
Дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать ежемесячные выплаты

Дети, чьи отцы числятся пропавшими без вести в ходе специальной военной операции, будут получать регулярные денежные пособия до тех пор, пока не станет известна судьба их отцов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Ранее выплаты осуществлялись только в течение шести месяцев после получения информации о пропаже.

"Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, которые были взяты в плен или пропали без вести в период участия в специальной военной операции", — говорится в документе.

Это касается и детей военнослужащих, которые пропали без вести, выполняя свои обязанности в зонах проведения контртеррористических операций или в Сирии.

Сумма пособия соответствует уровню прожиточного минимума, гласит текст указа.

Напомним, ранее правительство и профильный комитет Государственной Думы РФ одобрили законопроект о том, что родственники добровольцев, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно добираться до места лечения своих близких и обратно.

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Теги:
Военные СВО Социальные выплаты
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