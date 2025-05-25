Почти 70 свертков с наркотиками нашли у 19-летнего нижегородца Происшествия

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 19-летнего нижегородца, у которого при себе оказалось 68 свертков с запрещенным веществом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодого человека с признаками опьянения заметили в Советском районе. При личном досмотре у него обнаружили пакетики, обмотанные изолентой, внутри которых находилось неизвестное вещество.

Исследование показало, что это наркотик N-метилэфедрон общей массой около 1,900 грамма.

В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники провели обыск по месту жительства подозреваемого в Сормовском районе. Там были изъяты компьютерная техника, упаковочные пакеты, изолента, электронные весы, а также неизвестное вещество в пакетике.

В отношении молодого человека составлен административный протокол за употребление наркотических веществ в общественном месте. Сейчас по делу продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта.