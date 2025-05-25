Нижегородка фиктивно прописала 31 мигранта в Автозаводском районе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Автозаводском районе возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

По имеющимся данным, женщина в период с марта по апрель 2025 года зарегистрировала в своей квартире 31 иностранца. При этом она заведомо знала, что фактически проживать по указанному адресу эти лица не будут, поскольку жилое помещение им не предоставлялось.

По данным правоохранителей, все действия подозреваемая совершала за денежное вознаграждение, подавая документы в уполномоченные органы для постановки на миграционный учет.

На основании собранных материалов дознанием возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

В рамках предварительного расследования в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. Нижегородке грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе 35-летняя местная жительница фиктивно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина.