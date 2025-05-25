Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.

Отрицательное заключение по проекту строительства многоэтажки на улице Садовой возле дома №24 выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Застройщиком выступает МКУ "ГлавУКС", проектную документацию готовило ООО "Синапс плюс".

Напомним, в декабре 2024 года минстрой выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Садовой для переселенцев из ветхого жилья. Отмечалось, что закончить его возведение должны не позднее 10 ноября 2025 года, а общая стоимость работ составляет 688 миллионов рублей.

В феврале 2025 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что на объекте начаты работы, в частности, залит фундамент, а подрядчик приступил к цокольным этажам.

Добавим, что всего в 2025 году в столице Приволжья планируют построить три МКД для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Также сообщалось, что к 2028 году планируется расселить 250 аварийных домов.