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Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.
Отрицательное заключение по проекту строительства многоэтажки на улице Садовой возле дома №24 выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Застройщиком выступает МКУ "ГлавУКС", проектную документацию готовило ООО "Синапс плюс".
Напомним, в декабре 2024 года минстрой выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Садовой для переселенцев из ветхого жилья. Отмечалось, что закончить его возведение должны не позднее 10 ноября 2025 года, а общая стоимость работ составляет 688 миллионов рублей.
В феврале 2025 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что на объекте начаты работы, в частности, залит фундамент, а подрядчик приступил к цокольным этажам.
Добавим, что всего в 2025 году в столице Приволжья планируют построить три МКД для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Также сообщалось, что к 2028 году планируется расселить 250 аварийных домов.
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