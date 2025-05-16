Два дома изымут в "Квартале 1833 года" Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Яндекс.Карты

Два ветхих дома изымут в переулке Гранитном Нижнего Новгорода. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Речь идет о домах №7 и №9. В 2022 году они были признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Здания изымаются вместе с земельными участками.

Департаменту строительства и капитального ремонта поручено провести оценку рыночной стоимости объекта, а администрации Нижегородского района —подготовить индивидуальные проекты соглашений об изъятии жилья для всех собственников.

Отметим, что здания расположены в "Квартале 1833 года". Ранее сообщалось, что на его территории планируется построить две гостиницы. При этом будут восстановлены дома № 125, 129 и 131 на улице Максима Горького, № 21 в Решетниковском переулке, № 7 и 9 в Гранитном переулке.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что власти Нижнего Новгорода продолжают изымать здания в историческом квартале "Сименс и Гальске". Он был возведен в конце XIX века для работников одноименного телефонного завода. До наших дней дошли лишь восемь домов, все они находятся в аварийном состоянии.