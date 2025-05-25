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Общество

Оздоровительный эко-комплекс за полмиллиарда могут построить в Сокольском округе

02 июня 2025 12:50  [74] Общество
Оздоровительный эко-комплекс за полмиллиарда могут построить в Сокольском округе

Фото: Александр Воложанин

В Сокольском районе Нижегородской области планируется строительство современного эко-комплекса "Приволжская слобода". Соответствующая информация появилась на инвестиционном портале Нижегородской области.

Эко-комплекс разместится на второй береговой линии Горьковского водохранилища и объединит в себе функции базы отдыха, оздоровительного центра и агрозоны. Площадка под строительство площадью 6,6 га расположена в поселке Сокольское.

Проект ориентирован на создание комфортной и экологичной среды для отдыха. Здесь предусмотрено строительство коттеджей, мини-гостиницы с конференц-залом, спа- и банного корпусов, ресторана, детской интерактивной площадки, торговых рядов, пункта проката, а также вертолетной площадки.

Одним из ключевых элементов станет оздоровительный центр, где гости смогут получить квалифицированную медицинскую помощь и пройти реабилитацию. В частности, комплекс будет готов принимать участников специальной военной операции.

На территории создадут агрозону, обеспечивающую гостей свежими продуктами питания. Также предусмотрены площадки для занятий сельским туризмом.

Реализация проекта рассчитана на пять лет. Общий объём инвестиций составит 500 млн рублей. Сейчас ведется поиск соинвестора.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по строительству складского комплекса на улице Тепличной за 12 млн рублей был одобрен .

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Теги:
инвестиционные проекты Сокольский г.о. Экология
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