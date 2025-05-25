Хуснуллин: тысячи километров дорог обновят для безопасного доступа к школам и детсадам Общество

Тысячи километров дорог в России обновят для безопасного доступа к школам и детсадам.

В 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в нормативное состояние более 3 тысяч километров региональных и местных дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям по всей стране.

Как сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, в этом году в рамках проекта будет отремонтировано 854 дорожных объекта. Это участки, по которым ежедневно проходят школьные автобусы, дети и родители направляются в школы, детские сады, колледжи и вузы.

"Качественные и безопасные дороги к образовательным учреждениям — это необходимое условие для комфортной и безопасной жизни. Хорошее покрытие, освещение, продуманные пешеходные переходы и дорожные знаки существенно снижают риск ДТП и облегчают передвижение школьных автобусов", — отметил Хуснуллин.

Большинство объектов планируется ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году планируется обновить более 540 км дорог и 1,8 тысячи погонных метров искусственных сооружений. Наибольший объем работ предстоит выполнить в Воскресенском муниципальном округе, где будет отремонтировано около 60 км дорог.