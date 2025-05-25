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Общество

Первый региональный дата-центр открыли в Нижнем Новгороде

02 июня 2025 13:12  [124] Общество
В Нижнем Новгороде открылся первый региональный дата-центр

Фото: Дмитрий Сушко

В Нижнем Новгороде 2 июня начал работу первый региональный центр обработки данных. Его запуск приурочен к открытию X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый ЦОД стал частью геораспределенной сети "РТК-ЦОД" — кластера дата-центров и облачных сервисов "Ростелекома". Общая площадь объекта составляет 3 539 квадратных метров. Центр включает четыре машинных зала и 401 стойку, его установочная мощность — 5 мегаватт.

"Это современный и стратегически важный для региона объект. Дата-центр — сердце цифровой экономики. Он обеспечит надежное хранение и обработку данных, будет способствовать развитию информационных систем и поможет обеспечивать безопасность органов государственной власти, поддерживать региональное бизнес-сообщество. Компании смогут быстрее и эффективнее работать, получая доступ к современным технологиям и ресурсам. Нижегородские предприниматели смогут развивать свои идеи, внедрять инновации и, как следствие, создавать новые рабочие места", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Строительство ЦОД началось в конце 2023 года после подписания соглашения о сотрудничестве между правительством региона и "РТК-ЦОД". Первая и вторая очереди центра были сданы в мае 2025 года.

Объект соответствует уровню Tier III и оснащён системами бесперебойного энергоснабжения с резервированием, включая дизель-генераторы и независимые каналы электропитания. Это позволяет центру функционировать автономно в случае отключения от городской сети.

Генеральный директор "РТК-ЦОД" Сергей Бочкарев подчеркнул, что открытие нижегородского центра стало важным этапом в цифровом развитии регионов. Он добавил, что ускоренные темпы строительства связаны с высоким спросом со стороны клиентов.

Размещение клиентов в центре начнётся с 15 июня 2025 года.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что компания активно развивает сеть дата-центров в интересах государственных и частных заказчиков. Он выразил уверенность, что новый объект будет востребован в регионе и станет основой для цифровизации экономики, бизнеса и госуправления.

Напомним, конференция ЦИПР (12+), в рамках которой открыт дата-центр, проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. Она организована при поддержке Правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" по поручения президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
IT Нацпроект ЦИПР
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