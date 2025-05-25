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Культура и отдых

Выставка цифровых технологий открылась в нижегородском аэропорту

02 июня 2025 19:30  [112] Культура и отдых
Выставка цифровых технологий открылась в нижегородском аэропорту

Фото: организаторы мероприятия

В нижегородском аэропорту имени Чкалова начала работу выставка "Цифровые следы" (12+), посвящённая влиянию цифровых технологий на современную жизнь. Об открытии экспозиции сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Проект реализован Школой дизайна НИУ ВШЭ и Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ при поддержке управляющей компании "Аэропорты регионов" и группы компаний "Цифра".

Выставка будет открыта для посетителей с 1 по 15 июня. Она включает несколько тематических направлений, среди которых: "Цифровая идентичность и перевоплощение", "Цифровой быт: технологии в повседневности", "Киберпространства: новые границы взаимодействия" и "Цифровой человек в городе Н".

Авторами представленных работ стали студенты и выпускники Школы дизайна. Среди них — Олеся Ващенко, Гоар Ерицян, Нарыйаана Парникова и другие молодые художники и дизайнеры.

Экспозиция приурочена к проведению международной конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Выставка ЦИПР
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