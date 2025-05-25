Выставка цифровых технологий открылась в нижегородском аэропорту

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В нижегородском аэропорту имени Чкалова начала работу выставка "Цифровые следы" (12+), посвящённая влиянию цифровых технологий на современную жизнь. Об открытии экспозиции сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Проект реализован Школой дизайна НИУ ВШЭ и Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ при поддержке управляющей компании "Аэропорты регионов" и группы компаний "Цифра".
Выставка будет открыта для посетителей с 1 по 15 июня. Она включает несколько тематических направлений, среди которых: "Цифровая идентичность и перевоплощение", "Цифровой быт: технологии в повседневности", "Киберпространства: новые границы взаимодействия" и "Цифровой человек в городе Н".
Авторами представленных работ стали студенты и выпускники Школы дизайна. Среди них — Олеся Ващенко, Гоар Ерицян, Нарыйаана Парникова и другие молодые художники и дизайнеры.
Экспозиция приурочена к проведению международной конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.
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