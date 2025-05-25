Законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в Нижегородской области доработают Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя. На проект регионального закона, предполагающего ужесточение правил розничной продажи алкогольной продукции в Нижегородской области поступило 144 замечания и предложения от 18 участников — представителей бизнеса и профильных организаций. Итоги общественного обсуждения опубликовало правительство региона.

Напомним, в проекте предлагается полностью запретить продажу алкоголя по воскресеньям, а в другие дни ограничить часы торговли: по субботам торговать спиртным можно с 10:00 до 16:00, а по будням — с 14:00 до 20:00. Также предполагается запрет на выкладку алкогольной продукции в прикассовых зонах, за исключением специализированных магазинов и касс.

Представители малого и среднего бизнеса выразили обеспокоенность последствиями предлагаемых мер. По мнению участников обсуждения, ограничения могут затруднить работу небольших торговых точек и усилить позиции крупных федеральных сетей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий отметил, что предложенные меры не решают проблему чрезмерного потребления алкоголя, но могут негативно повлиять на устойчивость малого бизнеса.

Организация "Опора России" считает, что сокращение времени продажи алкоголя может привести к снижению налоговых поступлений и росту нелегального оборота. В объединении также отметили, что изменения затруднят работу магазинов в вечернее время, что может сказаться на доходах сотрудников и усугубить кадровый дефицит в отрасли.

Ассоциация производителей пива и напитков выразили мнение, что основная проблема заключается не в легальном рынке, а в доступности нелегального алкоголя. По их мнению, новые ограничения могут усилить позиции теневого сектора, который не подчиняется действующему законодательству.

Многие участники консультаций предложили сосредоточиться на пропаганде здорового образа жизни и развитии спортивной инфраструктуры как альтернативе административным ограничениям.

Министерство экономического развития Нижегородской области заявило, что предложения и замечания, полученные в ходе консультаций, будут учтены при доработке законопроекта.

Добавим, что это второй раз, когда законопроект отправляют на доработку. Первый вариант также раскритиковали.