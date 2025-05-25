Небольшой рост наркологических заболеваний зафиксирован в Нижегородской области Происшествия

На территории Нижегородской области в 2023 году зафиксирован небольшой рост числа впервые выявленных наркологических расстройств. Такие данные приводятся в отчете регионального Роспотребнадзора за 2024 год.

Показатель составил 98,64 случая на 100 тысяч человек, тогда как годом ранее он был равен 95,38.

Основную долю в структуре первичной заболеваемости составляют расстройства, связанные с употреблением алкоголя — 80,6% от общего числа.

Заболевания, связанные с употреблением наркотических веществ, составляют 19,4% от общего числа наркологических расстройств. Из них 12,1% приходится на случаи вредного употребления наркотиков, а 6,6% — на наркоманию.

По данным анализа, мужчины составляют подавляющее большинство впервые зарегистрированных пациентов — 82,3%. Женщины — 17,7%.

Среди детей до 14 лет заболеваемость увеличилась на 23% по сравнению с 2022 годом. В то же время среди подростков (15–17 лет) и взрослых (18 лет и старше) зафиксировано снижение — на 6% и 7% соответственно.

Выше среднеобластного уровня показатели первичной наркологической заболеваемости отмечаются в Нижнем Новгороде, Борском, Выксунском, Первомайском, Воротынском городских округах, а также в Вачском, Кстовском, Павловском, Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Сосновском, Сергачском и Большеболдинском муниципальных округах.

Число зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счёт снижения в возрастной группе 18–19 лет. Однако в Нижнем Новгороде, Выксе и Городецком округе уровень наркомании остаётся стабильно высоким — от 1,2 до 1,9 раза выше среднеобластного значения.

Что касается смертности, связанной с употреблением алкоголя, то в 2023 году по сравнению с 2022 годом она снизилась на 39%.

Ранее сообщалось, что оборот наркотиков в Нижегородской области вырос на 51,1% с прошлого года.