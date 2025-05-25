Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 июня 2025 11:15  [95] Полиция поймала нижегородца, укравшего в ломбарде ценностей на 700 тысяч рублей
03 июня 2025 10:04  [165] Пожарные назвали вероятную причину возгорания на заводе в Заволжье
03 июня 2025 09:20  [187] Драка в кафе на Нижневолжской набережной закончилась проверкой полиции
03 июня 2025 08:45  [188] Пожар на заводе в Заволжье: один сотрудник госпитализирован с ожогами
02 июня 2025 18:20  [299] Монтажник упал с высоты и получил многочисленные переломы в Выксе
02 июня 2025 16:53  [360] Экс-чиновнику из Нижнего Новгорода дали 10 лет за многомиллионную взятку
02 июня 2025 16:22  [300] Неадекватный нижегородец разбил стеклянную дверь многоэтажки на Оранжерейной
02 июня 2025 15:50  [400] Церкарии атаковали горожан в водоемах Нижнего Новгорода
02 июня 2025 15:44  [378] Автомобиль сбил мужчину на тротуаре в центре Нижнего Новгорода
02 июня 2025 12:15  [427] Град размером с грецкий орех прошел в Нижегородской области
Происшествия

Полиция поймала нижегородца, укравшего в ломбарде ценностей на 700 тысяч рублей

03 июня 2025 11:15  [95] Происшествия
Полиция задержала укравшего золотые цепочки нижегородца

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ломбарда, расположенного на Южном шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По данным следствия, злоумышленник зашел в торговую точку под видом покупателя и долго рассматривал две золотые цепочки общей стоимостью около 700 тысяч рублей. В какой-то момент он оттолкнул консультанта и скрылся с ювелирными изделиями.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

На допросе он признал свою вину и пояснил, что похищенные цепочки продал случайному прохожему на улице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершённый с применением насилия. В настоящее время фигурант помещен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что  сотрудница банка украла у бизнесвумен из Семенова более 95 млн рублей. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грабеж МВД Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 19:13  [769] Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей
29 апреля 2025 12:33  [577] Полицейские поймали подростков, ограбивших нижегородские бомбоубежища
17 февраля 2025 12:40  [727] Полицейские задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных