Полиция поймала нижегородца, укравшего в ломбарде ценностей на 700 тысяч рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ломбарда, расположенного на Южном шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По данным следствия, злоумышленник зашел в торговую точку под видом покупателя и долго рассматривал две золотые цепочки общей стоимостью около 700 тысяч рублей. В какой-то момент он оттолкнул консультанта и скрылся с ювелирными изделиями.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

На допросе он признал свою вину и пояснил, что похищенные цепочки продал случайному прохожему на улице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершённый с применением насилия. В настоящее время фигурант помещен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудница банка украла у бизнесвумен из Семенова более 95 млн рублей.